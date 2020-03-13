Представитель китайского МИДа обвинил американскую армию в эпидемии коронавируса

Другой дипломат сказал, что это высказывание не является официальной позицией ведомства.

Сотрудник министерства Чжао Лицзянь написал у себя в твиттере, что США обязаны опубликовать все данные о случаях заболевания коронавирусом у себя в стране: «Когда в Соединенных Штатах появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы?.. Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань». Таким образом дипломат отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда. Тот сказал, что в Америке у нескольких человек коронавирус нашли посмертно, хотя ранее у них диагностировали грипп.

Другой представитель китайского МИДа Гэн Шуан, не стал поддерживать позицию своего коллеги, — сообщает агентство РИА «Новости». По словам сотрудника ведомства, существуют разные версии относительно источника вируса, и этот вопрос необходимо оставить специалистам. Он добавил, что многие американские политики также выступают с разными недостоверными и недобросовестными заявлениями в связи с распространением болезни.

Широко известно о новом коронавирусе стало известно в конце декабря, но китайская пресса сегодня пишет, что первый случай заболевания зафиксировали еще в ноябре. За это время по всему миру болезнь нашли у почти ста двадцати тысяч человек, шестьдесят девять тысяч из которых выздоровели, а скончались почти пять тысяч.