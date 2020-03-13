Футбольные клубы «Челси» и «Арсенал» ушли на карантин из-за коронавируса

Такое решение было принято после обнаружения инфекции у тренера и игрока лондонских команд. Об этом сообщает британский телеканал Скай Ньюс.

Сегодня в связи с угрозой распространения болезни английская Премьер-лига созывает экстренное заседание. Ранее из-за пандемии приостановили сезон Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная хоккейная лига США.