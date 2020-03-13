Россия не получала от Индонезии уведомления об отказе от истребителей Су-35

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Ранее агентство Bloomberg писало, что администрация Дональда Трампа якобы вынудила Джакарту отказаться от сделки на сумму свыше 1-го миллиарда долларов. Контракт заключили в позапрошлом году. Он предусматривает поставку 11-ти боевых самолетов.