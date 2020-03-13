В Махачкале суд продлил арест журналисту газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву

Его обвиняют в участии в террористической организации. Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», журналист останется под стражей по меньшей мере еще два месяца.

По версии следствия, фигуранты дела под видом благотворительных взносов собирали средства для отправки боевикам на Ближний Восток. При этом, по словам защиты, доказательств вины предоставлено не было, кроме протокола допроса засекреченного свидетеля, сославшегося на третьих лиц. В поддержку Гаджиева выступили многие российские журналисты.