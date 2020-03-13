Владимир Путин выразил недовольство из-за высоких зарплат топ-менеджеров госкомпаний

По словам президента, причиной стало привлечение иностранных кадров. В интервью ТАСС глава государства сказал, что компании вынуждены нанимать специалистов из-за рубежа и платить им большие зарплаты, при этом соблюдая разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. В качестве примера Путин привел в пример ситуацию на рынке гражданской авиации, когда труд пилотов стал оплачиваться выше после того, как на работу стали брать иностранцев, имеющих опыт полетов на «Боингах».