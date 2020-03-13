Сестра премьер-министра Михаила Мишустина пользуется автомобилем со спецномерами

По некоторым данным, она получила его от одного из руководителей Федеральной Службы Безопасности.

Сестра главы правительства Наталья Стенина ездит на машине с номерами серии АМР77, — сообщает сетевое издание «Открытые медиа» со ссылкой на свои источники, близкие к силовым службам. Оно пишет, что такой набор букв и цифр закреплён за правоохранительными органами, а ранее именно эта табличка принадлежала генерал-полковнику ФСБ Алексею Седову.

В расследовании сказано, что он возглавляет вторую службу ведомства, которая занимается делами по террористическим и экстремистским статьям, а с Мишустиным генерал знаком уже около двадцати лет, с тех времен, когда тот работал в налоговой службе.

О том, что премьер-министр еще тогда наладил прочные связи с силовым блоком, ранее писала и газета «Ведомости», а «Открытые медиа» считают номера автомобиля его сестры еще одним доказательством его контактов с ФСБ. Сам глава правительства эту информацию еще не комментировал.

Сестра Михаила Мишустина уже была героиней подобного расследования. В январе русская служба «Би-би-си» писала, что Наталья Стенина владеет имуществом на миллиард рублей, которое скрыто в Росреестре.