Алексей Навальный призвал московского мэра перевести все городские школы на дистанционное обучение

В Твиттере оппозиционного политика говорится, что «на примере зарубежных странах мы видим, что больше карантина это лучше, чем меньше карантина».

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 30 человек. В Москве выявлено два десятка заболевших. В связи с пандемией практически все перелеты из России в Германию, Францию и Испанию приостановлены с сегодняшнего дня. Ранее авиасообщение было ограничено с Южной Кореей, Италией и Ираном.