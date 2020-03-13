Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией

Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» назвал действия Эр-Рияда шантажом и сказал, что королевство гораздо больше зависит от нефтяных доходов, чем Россия.

Саудовская Аравия действительно может вести целенаправленную атаку на поставки российской нефти, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал партнер информационного консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.

По мнению Крутихина, Россия недооценила потенциал своих конкурентов на рынке нефти.

ОПЕК и страны, не входящие в картель, на прошлой неделе впервые не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. На этом фоне цена на сырье резко упала.