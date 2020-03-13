Все регионы поддержали обнуление президентских сроков Владимира Путина и другие поправки в конституцию

От одобрения Советом федерации поправок до рассмотрения их парламентами 85-ти регионов страны прошли всего сутки. Где-то, как например в Мособлдуме местные депутаты рассмотрели законопроект всего за несколько минут, в столичном парламенте, где помимо единороссов есть представители нескольких оппозиционных партий, это заняло весь день. При этом ещё вчера в верхней палате рапортовали, что две трети регионов в России, как требует закон, поправки поддержали. Теперь же не осталось ни одного субъекта, который этого бы ни сделал. «Все отзывы положительные» доволен сенатор Клишас. Последним поправки, главная из которых предусматривает обнуление президентских сроков Путина, одобрил парламент Адыгеи, сообщает агентство ТАСС. Совет Федерации уже завтра экстренно соберётся для утверждения решения парламентов регионов. Затем документ направят президенту, а он в свою очередь в конституционный суд. Если суд одобрил законопроект проведут общероссийское голосование и в случае поддержки россиянами изменений Путин подпишет окончательный указ об опубликовании новой редакции Конституции.

Общероссийский референдум намечен на 22 апреля, в 150-ю годовщину со дня рождения Ленина, будний день сделают выходным.