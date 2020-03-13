Бывшего президента Банка Москвы заочно осудили на 14 лет колонии

Андрей Бородин, его заместитель и еще трое фигурантов признаны виновными в хищении почти 15-ти миллиардов рублей, — пишет «Коммерсантъ». Все заочно осужденные объявлены в розыск и давно проживают за границей. После вступления приговора в законную силу Россия может направить запросы в другие страны. Впрочем, Британия, где проживает Бородин, по этому делу, как и по большинству других, с Москвой не сотрудничает. По некоторым данным, экс-глава Банка Москвы получил там статус политического беженца.
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