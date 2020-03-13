Парламенты всех российских регионов поддержали поправки в Конституцию

Как отмечает Би-би-си, на это у них ушло всего два дня – это рекордно короткий срок. Ранее изменения в Конституцию вносились трижды. В каждом случае между утверждением документа Советом Федерации и завершением регионального голосования проходило как минимум две недели.

Перед вторым чтением законопроекта в Госдуме депутат Валентина Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему участсвовать в выборах 2024-го года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что норма об ограничении количества президентских сроков в Конституции остается. Исключение делается лишь для действующего главы государства.