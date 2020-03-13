Курс доллара опустился ниже 74-х рублей, евро – ниже 83-х

Об этом свидетельствуют данные московской биржи, индексы которой сегодня открылись ростом. Это произошло на фоне решения Центробанка продать валюту на внутреннем рынке на сумму более 3,5 миллиардов рублей в рамках упреждающих мер.

Биржи азиатско-тихоокеанского региона второй день подряд снижались до 7%, но ближе к завершению торгов также перешли к росту. Падение фондового рынка США стало крупнейшим за более чем 30 лет. Нестабильная ситуация на биржах связана с пандемией, а также недавним обрушением цен на нефть.