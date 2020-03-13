Организация «Репортеры без границ» придумала способ распространения запрещенных журналистских текстов

Материалы разместили в одной из самых популярных компьютерных игр.

Попавшие под цензуру статьи и расследования доступны пользователям игры Minecraft – виртуальной вселенной, где персонажи и окружающий мир составлены из блоков. Чтобы увидеть запрещенные материалы, нужно быть зарегистрированным игроком. В библиотеке выставлены тексты из пяти стран, где свобода слова в интернете чаще всего подвергается нападкам со стороны властей. Кроме Египта, Мексики, Саудовской Аравии и Вьетнама в игре присутствует секция России.

Сотрудничать с Minecraft и публиковать на его просторах свои статьи будет сайт «Грани.ру», который с 2014 года находится под блокировкой. Генеральная прокуратура до сих пор не объяснила, какие именно материалы стали поводом для введения ограничений.

Представители «Репортеров без границ» считают, что у нового поколения благодаря их инициативе появится доступ к независимой прессе.

На создание виртуальной библиотеки ушло три месяца.