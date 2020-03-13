Информатор Викиликс Челси Мэннинг выпущена из тюрьмы после попытки суицида

Что именно пыталась сделать с собой Челси Мэннинг накануне судебного заседания, не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов сообщили только, что ее жизни ничего не угрожает. Это была уже не первая ее попытка свести счеты с жизнью. Бывший военный аналитик армии США Бредли Мэннига, который впоследствии сменил пол, провел год за решеткой за отказ выступать перед большим жюри в рамках дела о Викиликс. В 2017 он вышел на свободу после 7 лет проведенных в заключении. Мэннинга признали виновным в шпионаже и разглашении государственных секретов. Он передал Викиликс около 700 тысяч секретных документов. Бывший аналитик получил 35 лет, но был помилован тогдашним президентом США Бараком Обамой.

В инстаграме Мэнниг появилась фотография ее ног в кедах и надпись – первые шаги на свободе.