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11:01, 13 марта 2020

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Тест на заболевание также прошел президент Бразилии, но результаты пока неизвестны.

Тест на коронавирус супруги премьер-министра Канады Софии Грегуар-Трюдо дал положительный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства страны Кэмерон Ахмад, подчеркнувший, что у жены Джастина Трюдо есть лишь незначительные симптомы, она чувствует себя хорошо и находится в изоляции. На двухнедельный карантин решено было поместить и самого премьера Канады, хотя у него симптомов заболевания нет. При этом Трюдо продолжит исполнять свои обязанности и сегодня намерен обратиться с заявлением к нации.

Между тем, тест на коронавирус прошел президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом в твиттере написал его сын Эдуардо, добавив, что у главы государства нет никаких симптомов. Тем не менее, его решено было проверить после того, как у начальника отдела коммуникаций президента был обнаружен коронавирус. С зараженным также контактировали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, но их тестировать не будут.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 128 тысяч человек. 4720 человек умерли.



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