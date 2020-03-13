Станислав Черчесов подписал новый контракт

Он будет тренировать сборную России до чемпионата мира по футболу в Катаре.

За Черчесова был лучший результат в истории российского футбола – четвертьфинал домашнего чемпионата мира и успешный исход отборочной кампании чемпионата Европы. Сборная России правда дважды проиграла Бельгии, но зато в матчах с остальными соперниками не потеряла ни одного очка, сыграв не только результативно, но и красиво. Контракт с Черчесовым должны были продлить еще до чемпионата Европы. Некоторое беспокойство вносили слухи об интересе к его услугам со стороны Спартака, которые особенно усилились после отставки Олега Кононова осенью прошлого года, но Черчесов все же выбрал сборную. Новый контракт будет несимметричным из-за того, что чемпионат мира в Катаре перенесен с лета на позднюю осень, так что соглашение будет действовать два с половиной года.

Следующий матч под руководством Черчесова сборная России проведет против команды Молдавии 31 марта. Встреча пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса.