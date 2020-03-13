Бывший мэр Махачкалы, отбывающий пожизненный срок, попросил о помиловании

Саид Амиров осужден по обвинению в терроризме, формировании банды и убийстве следователя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную комиссию по вопросам помилования, документы были переданы губернатору Оренбургской области, где находится колония «Черный дельфин».

Во время прошлогодней большой пресс-конференции президент Владимир Путин в ответ на просьбу журналистки помиловать экс-главу города пообещал подумать над этим. Он сказал, что подобные обращения поступали к нему неоднократно.