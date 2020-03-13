В Подмосковье потушили пожар на территории гольф-клуба Moscow Country Club

Этой ночью огонь вспыхнул в ресторане комплекса. Позже загорелась крыша соседнего здания – гостиницы. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что стремительному распространению огня поспособствовала охрана гольф-клуба, слишком поздно вызвавшая пожарных. В результате ресторан сгорел полностью. Причины ЧП устанавливаются. Основная версия – неисправность электрооборудования.