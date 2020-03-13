Бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина заочно приговорили к 14-ти годам

Большие сроки суд в Москве вынес и его в прошлом подчинённым.

Экс-президента в прошлом крупного столичного банка признали виновным в нескольких эпизодах по делу о хищениях. По версии следствия Андрей Бородин и другие фигуранты нанесли ущерб бюджету Москвы на 14 с половиной миллиона рублей. Помимо длительного срока — 14 лет банкиру придётся выплатить штраф в несколько миллионов рублей, пишет Коммерсант. Приговор Мещанский суд вынес заочно, поскольку Бородин давно живёт в Великобритании. Он получил там статус политического убежища, напоминает газета. От шести до 12 колонии заочно получили другие фигуранты дела, в том числе бывшие замы главы банка Дмитрий Акулинин и Алексей Сытников. По версии следствия, Бородин в 2010-м году создал преступную группу из топ-менеджеров Банка Москвы. Она перевела на счета подконтрольных руководству кредитной организации фирм на Кипре средства, вырученные от незаконных сделок с валютой. Бородин считает дело сфабрикованным. Адвокаты ряда фигурантов – их пятеро и все они за границей – намерены обжаловать заочный приговор. Отмечу, что Великобритания по большинству уголовных дел с Москвой не сотрудничает.

В пресс-службе группы ВТБ, которая с 2018-го полностью поглотила Банк Москвы, сказали, что продолжат добиваться компенсации за потери из-за финансовых махинаций бывшего руководства.