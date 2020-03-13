Власти США с сегодняшнего дня закрыли въезд в страну из Евросоюза

Запрет вводится на срок 30 дней и касается 26-ти европейских стран.

Полный запрет на въезд касается только не-граждан и нерезидентов США, которые находились на территории шенгенской зоны 14-ти и более дней на момент въезда в США. Граждан и законных резидентов США, а также ближайших членов их семей запрет не коснется. Изначально Трамп в своем обращении объявил о том, что прибывающие в США из 26-ти стран ЕС должны будут пройти соответствующие медицинские проверки на наличие коронавируса. Но по состоянию на вечер четверга администрация Трампа не объявила, как это будет осуществлено. Известно только, что все рейсы из Европы будут направлены в 10 или 15 американских аэропортов. На ввоз коммерческих грузов запрет не распространяется. В разговоре с репортерами Дональд Трамп не исключил введение ограничений на поездки внутри страны. По состоянию на сейчас число заразившихся коронавирусом в США составляет почти 1500 тысячи человек. 39 заболевших умерло.

Коронавирус распространился на территорию 46-ти американских штатов и Округа Колумбия. Город Нью-Йорк вчера объявил чрезвычайное положение. По всей стране отменяются массовые мероприятия, включая спортивные чемпионаты. В Вашингтоне закрылись музеи и центр искусств им. Кеннеди. Американский Капитолий и здания конгресса также закрыты для посетителей.