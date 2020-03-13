Один из основателей «Яблока» сенатор Владимир Лукин вышел из партии на фоне голосования по поправкам в Конституцию

Члены исполкома «Яблока» лишили Лукина партийного билета не после, а за несколько часов до голосования в Совете Федерации, заверил газету «Коммерсантъ» пресс-секретарь политического объединения. Сенатор предупредил, что проголосует за поправки, так как это позиция властей Тверской области, которую он представляет в верхней палате парламента.

Причины выхода из партии Владимир Лукин объяснил Григорию Явлинскому. Текст обращения у себя в Твиттере накануне опубликовало нижегородское отделение «Яблока». Сенатор признает, что предстоящая поддержка им поправок противоречит партийной позиции. В документе, датированном 11 марта, отмечается, что личные взгляды Лукина никакого отношения к этому голосованию не имеют. Употребленное парламентарием словосочетание «правовая процедура» взято в кавычки. Вопрос о дальнейшем членстве Лукин оставил на усмотрение партии.

Сам Лукин пока не комментировал свой выход из партии.