Запуск ракеты «Союз», отмененный 6-го марта, перенесли на середину апреля

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Старт отложили из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат». Заказчик принял решение о замене, несмотря на готовность российской стороны обеспечить пуск. Ракету уже сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус.