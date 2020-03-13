Представители Демократической партии США в Сенате призвали Евросоюз ввести санкции против российского Пригожина

Представители Демократической партии США в Сенате призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Письмо на имя посла ЕС опубликовано на сайте комитета по иностранной политике. В нем говорится о необходимости усиления давления на предпринимателя за вмешательство в американские выборы.

В позапрошлом году Вашингтон предъявил обвинения 13-ти россиянам и трем организациям, среди которых оказалось «Агентство интернет-исследований», которое связывают с Пригожиным. Утверждается, что во время прошлых президентских выборов связанные с Россией аккаунты распространяли в социальных сетях дезинформацию, стараясь посеять раздор и вражду в обществе.