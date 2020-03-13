Супруга канадского премьер-министра заразилась коронавирусом

Как передает Би-би-си со ссылкой на заявление офиса главы правительства, Софи Грегуар-Трюдо какое-то время будет находиться в изоляции. Болезнь протекает в легкой форме. Сообщается, что на домашнем карантине в течение 14-ти дней останется и сам Джастин Трюдо. При этом симптомов коронавируса у него пока нет. Проверять на инфекцию его пока не планируют.

Сразу несколько стран сегодня вводят ограничительные меры из-за коронавируса. Власти Индии, Казахстана, Кувейта и других стран пытаются сдержать распространение заболевания.

Из-за угрозы коронавируса Индия сегодня в полдень аннулирует действие всех туристических виз. Власти страны подчеркивают, что речь идет о временной мере, которая будет действовать как минимум до 15 апреля. В Казахстане, чтобы не допустить заражения, запрещают все публичные мероприятия, включая конференции и спортивные соревнования. Об этом сообщил вице-премьер республики Ералы Тугжанов, слова которого приводит ТАСС.

В свою очередь, в Кувейте с полуночи ограничивают все коммерческие рейсы. Теперь прилететь в страну смогут только ее граждане и их близкие родственники. Грузовые авиаперевозки продолжат работу в обычном режиме. Ограничения вводят и США – там в течение как минимум месяца будет действовать запрет на въезд из стран Европы. Граждан Великобритании эта мера не коснется.

По последним данным, число заболевших коронавирусом по всему миру к утру превысило 123 тысячи человек.