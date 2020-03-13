Фондовый рынок США закрылся крупнейшим падением почти за 35 лет

Этим утром новый обвал на азиатских рынках.

Индекс Доу Джонса Dow Jones на торгах рухнул почти на 10 процентов, примерно также вели себя другие основные биржевые показатели. Больше всего в цене падали акции нефтяных, авиационных и туристических компаний. Торги на американских биржах ненадолго приостановили, впрочем, ситуацию это не спасло. Такого на фондовом рынке США не было с так называемого «чёрного понедельника» октября 1987 года, когда индекс Доу Джонса упал больше чем на 22 процента. Панику на биржах спровоцировал коронавирус, признанный Всемирной организацией здравоохранения пандемией, и обвал нефти. Намерения Федеральной резервной системы выделить полтора триллиона долларов для стабилизации рынка ситуацию не изменили. Обвал продолжается сегодня и на азиатских фондовых площадках. Японский индекс Nikkei после открытия торгов рекордно снизился за 30 лет почти на 10 процентов, сообщает РИА. Сильно упали фондовые индексы Гонконга, Южной Кореи. На фоне опасений снижения спроса на углеводородное сырье — в условиях рецессии из-за коронавируса — нефть подешевела ещё примерно на 1%.

Российская валюта на Мосбирже накануне обновила четырехлетний минимум, курс доллара превысил 75 рублей, евро — 84 рубля.