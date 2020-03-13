22-й тур Российского футбольного Чемпионата стартует сегодня

Вспышка короновируса поставила под угрозу проведение спортивных мероприятий в стране. Может коснуться это и Чемпионату в Российской Премьер Лиге. Высшие футбольные власти кардинальных мер пока не приняли. Но мониторят ситуацию. Уже в нынешнем туре многие игры могут пройти без зрителей. О приостановке продажи билетов на ближайшие матчи заявили Урал, ЦСКА. В Казани вообще рассматривают вопрос о переносе ближайших игр Рубина. В то же время, в Туле на матч против казанцев билетную программу реализуют в полном объеме. Продают билеты на игру в Санкт Петербурге. Где лидер первенства Зенит будет принимать футболистов Урала. И на Фишт-Арену, где Сочи сыграет с Краснодаром.

Открывают тур уже сегодня в Грозном местный Ахмат и столичное Динамо.