В Мещанском суде Москвы сегодня, как ожидается, возобновится рассмотрение дела «Седьмой студии»

Его фигурантов, среди которых режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении денег, выделенных Минкультом на проект «Платформа».

Дело должно было вернуться в суд еще в середине февраля, но как выяснилось, специалисты, проводившие уже третью по счету экспертизу, не уложились в два месяца, из-за чего заседание перенесли. На ее проведении настояло гособвинение. Занимаются этим в Федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте, привлечены сторонние специалисты, в частности театральный критик Ольга Королева и замдиректора МХАТ имени Горького Елена Баженова. Прокуратура также настаивала на том, чтобы исключить из материалов дела результаты второй экспертизы, которая, по сути, была в пользу обвиняемых. Она длилась четыре месяца и в итоге показала, что проект «Платформа» стоил значительно больше, чем было выделено Минкультом. Прокуроры подчеркивали, что специалисты, пришедшие к таким выводам, публично выступали в поддержку фигурантов, поэтому результаты экспертизы следует признать недопустимым доказательством.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников со своими коллегами и сотрудником Минкульта похитили 133 миллиона рублей из средств, выделенных на проект «Платформа». Обвиняемые настаивают на своей невиновности.