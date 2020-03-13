Сенатор Владимир Лукин вышел из «Яблока» незадолго до голосования в Совете Федерации по поправкам в конституцию

Один из основателей партии «Яблоко», сенатор Владимир Лукин вышел из неё незадолго до голосования в Совете Федерации по поправкам в конституцию.

Руководство «Яблока» выступает против поправок в основной закон страны, Владимир Лукин предупредил, что их поддержит. Дело в том, что такова позиция властей Тверской области, которые он представляет в верхней палате парламента. Напомню, ключевая поправка, поддержанная Владимиром Путиным, предусматривает обнуление президентских сроков. Исполком бюро партии, включая председателя Николая Рыбакова рассмотрел заявление одного из её основателей за несколько часов до голосования в Совете Федерации. На заседании признали, что Лукин покинул «Яблоко», рассказал Коммерсанту пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. Он представил протокол заседания исполкома бюро, который это подтверждает. Ранее ряд СМИ сообщил, что Лукин покинул партию после голосования. Его помощница отказалась комментировать позицию сенатора. Поправки пару дней назад одобрили 160 членов Совета Федерации, трое воздержались и только один — сенатор Вячеслав Мархаев от Иркутской области был против.

Лукин уже выходил из партии Яблоко. Это случилось в 2004-м году после того как Путин назначил его уполномоченным по правам человека. В партию Лукин вернулся в 16м. Осенью того же года он стал сенатором от Тверской области.