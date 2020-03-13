Россия с сегодняшнего дня приостановила выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса

Речь идет о тех, кто намеревается въехать в нашу страну по туристическим визам. Это решение в среду озвучил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что исключение будет сделано для тех итальянцев, кто намеревается получить дипломатические, служебные, деловые и гуманитарные визы. Это не единственная мера, которая вводится сегодня: Россия также ограничила авиасообщение с Италией. Рейсы будут совершаться только по маршруту Москва – Рим. Исключение сделано только для чартерных рейсов, которые доставляют в Италию иностранцев, а россиян возвращают на родину. Авиасообщение, к слову, частично будет прервано также с Францией, Испанией и Германией. Сама Италия в настоящий момент является второй страной в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Во многих регионах республики введены беспрецедентные меры: закрыты все учебные заведения и магазины кроме продуктовых и аптек, отменены спортивные и развлекательные мероприятия, а также запрещено передвижение людей по стране без весомых причин.

В настоящий момент число заболевших в Италии превысило 12 тысяч человек, из них умерло свыше 800 человек, а более тысячи излечились.