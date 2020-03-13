Сооснователь «Яблока, сенатор Владимир Лукин вышел из партии до голосования в СФ за поправки к Конституции

Об этом «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев. Он предоставил газете протокол заседании исполкома бюро партии. Согласно ему, 11 марта за полчаса до полудня исполком бюро партии ознакомился с заявлением Лукина, где он предупреждал о своей позиции, и признал его вышедшим из партии.

Голосование в Совете Федерации по законопроекту о поправках состоялось уже после полудня. По словам Яковлева, в заявлении Лукин сообщил, что поддержит поправки из-за позиции Тверской области, власти которой он представляет. В «Яблоке» поправки к Конституции не поддерживают.