Совет директоров «Почты России» обсудит влияние коронавируса на работу компании

Пока что о том, будут ли обсуждаться какие-то меры борьбы с новой формой болезни, не уточняется. Также не говорится и о том, какой именно ущерб был нанесен работе компании. Вместе с тем в начале марта гендиректор «Почты России» Максим Акимов говорил, что ситуация вокруг коронавируса сказывается на деятельности: в частности, по его словам, она давит на выручку и доходность.

Кроме того, в компании отмечают, что с февраля этого года падает объем входящей международной почты; в то же время, там полагают, что потери могут быть компенсированы ростом заказов через интернет.

В России ситуация с коронавирусом ранее привела к вводу ряда ограничений. Так, согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля временно запрещены массовые мероприятия численностью свыше 5 тысяч человек. Кроме того, власти ограничили авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, а итальянским гражданам временно не будут выдавать туристические визы.

Сотрудникам РЖД, в свою очередь, ограничили заграничные командировки и посоветовали не покидать Россию без особой необходимости.

По последним данным, в России выявлено 34 случаев заболевания коронавирусом, большая часть из них приходится на столичный регион.