Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с рядом европейских стран из-за коронавируса

Авиакомпании прекращают полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением вируса. В этих странах наблюдается наиболее быстрое распространение патогена среди государств Евросоюза.

При этом, как отмечается, авиасообщение не прекращено полностью — останутся регулярные рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Также под ограничения не попадают чартеры, которые возвращают граждан других стран и России на родину.

До этого российские власти прервали авиасообщение с Китаем, где возникла вспышка коронавируса, Южной Кореей и Ираном. Однако это ограничение также не затронуло регулярные рейсы «Аэрофлота». Например, в КНР перевозчик продолжает летать в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

В качестве предупреждающей меры в Москве ранее запретили проведение массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.