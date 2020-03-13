На фондовом рынке произошел новый обвал

Эксперты считают, что такая тенденция продолжится. По итогам прошедшего дня курс доллара вырос более чем на полтора процента. Сейчас за него дают примерно семьдесят четыре рубля и шестьдесят копеек. Евро также усилился, но только на полпроцента. Он стоит почти восемьдесят три рубля.

Индекс московской биржи в свою очередь обновил свой минимум с 2018-го года. Сайт РБК пишет, что он снизился более чем на восемь процентов. С похожими показателями открылись и американские торги, которые из-за такого резкого падения были вынуждены приостановить работу на десять минут.

Опрошенные РБК аналитики при этом говорят, что фондовые индексы и дальше продолжат обновлять минимальные значения, поскольку иностранные инвесторы настроены пессимистично. Причиной этой рецессии называют карантинные меры, которые вводят по всему миру из-за распространения нового коронавируса из Китая.

Российские власти тем временем уверяют, что страна готова к снижению экономических показателей. Так, премьер-министр Михаил Мишустин вчера заявил, что у государства есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться с проблемами.