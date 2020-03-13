«Левый фронт» проведет опрос для выработки оппозиционной стратегии на голосовании по поправкам к Конституции

Общественное движение «Левый фронт» планирует 13 марта запустить интернет-опрос для выработки единой оппозиционной стратегии поведения на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он отметил, что в голосовании «Левого фронта» будет два варианта для выражения протеста против поправок к Конституции: бойкот и голосование против поправок. Опрос будет проводиться в течение недели на сайте «Левого фронта».