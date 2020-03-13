Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

Об этом сообщил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад. По его словам, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции.
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад. По его словам, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции.
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…