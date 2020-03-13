Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

Об этом сообщил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад. По его словам, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции.

Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.