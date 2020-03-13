В финском Контиолахти проходит этап Кубка мира по биатлону

Этап в Контиолахти может стать последним в нынешнем сезоне для российских биатлонистов. Такого варианта развития событий не исключает Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Заключительный этап — в норвежском Холменколлене — наши биатлонисты могут пропустить.

По словам Драчева, если по возвращении из Норвегии спортсменов из-за короновируса отправят на карантин, они не смогут принять участие в Чемпионате страны. Впрочем, с большой долей вероятности в Норвегию команда все же отправится. Для того, чтобы не терять квоты на будущий год.

Что же до финского этапа, то сегодня пройдет женская спринтерская гонка. Которая может заметно повлиять на расстановку сил в общем зачете Кубка мира. Борьбу за большой Хрустальный глобус ведут итальянка Доротея Вирер, норвежка Териль Экхоф и Ханна Эберг из Швеции.

Женский спринт начнется в 17.30. Трансляция на «Матч ТВ».