Распространение нового коронавируса приобрело характер пандемии

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус: «В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к выводу, что болезнь COVID19 может быть расценена как пандемия. Мы продолжим проводить тесты, призываем всех сохранять спокойствие».

Общее количество зараженных составляет более 110 000 человек в 114 странах мира.