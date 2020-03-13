Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 34

По данным оперативного штаба, все зараженные в последние недели прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Трое вернулись в Москву из Италии тем же рейсом, что и заразившиеся до этого.

Власти Москвы делают все возможное для предотвращения распространения коронавируса в столице, заявил мэр Сергей Собянин во время посещения кол-центра департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

В Москве могут ужесточить меры ограничения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса, добавил Собянин.

Штаб не подтверждает смерть от коронавируса пожилого пациента медцентра в московской Коммунарке. Замглавврача медцентра департамент здравоохранения Москвы утверждают, что мужчина умер по другой причине. В середине февраля пациент вернулся из Италии. Результаты его анализов, по утверждению телеграм-канала 112, будут готовы только к понедельнику.

Причиной смерти мужчины, который после возвращения из Италии был госпитализирован в медцентр в Коммунарке и впоследствии умер, стала не коронавирусная инфекция, а хронические заболевания, рассказал «Эху Москвы» главный патологоанатом департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц. Никаких оснований говорить о связи с коронавирусной инфекцией нет, заключил Зайратьянц.

В Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. С прошлой недели такой же соблюдают и в самой столице. Подмосковные власти запретили проведение любых массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек, а организаторам остальных рекомендовали отказаться от подобных планов.

Помимо этого, теперь желающие провести какие-либо большие собрания в регионе должны оповестить об этом управление Роспотребнадзора по Московской области, — сообщает ТАСС. Также администрация просит работодателей перевести сотрудников на дистанционную службу, если это технически возможно и оказывать им помощь в обеспечении самоизоляции на четырнадцать дней, если те недавно вернулись из Китая, Италии, Ирана или других стран, где наблюдается вспышка коронавируса.

На сегодняшний день в Москве и Подмосковье в общей сложности выявили восемнадцать случаев заражения новой болезнью. По данным властей, все заболевшие ранее вернулись из Италии. Всего в стране зафиксировали тридцать четыре таких случая.

Нынешние ограничительные меры в Москве рассчитаны до десятого апреля. Вчера мэр Сергей Собянин не исключал, что их могут ужесточить.