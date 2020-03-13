Перенос Олимпиады на фоне коронавируса пока не рассматривается.

Об этом сообщила японский министр по делам Олимпийских игр Сэйко Хасимото. В свою очередь официальный представитель кабмина Ёсихидэ Суга пояснил, что Япония не намерена проводить олимпиаду и при пустых трибунах. Ранее глава МОК Томаc Бах заявил, что организация будет следовать рекомендациям ВОЗ при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Игр.
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