Свыше 70% регионов России в этом году могут полностью израсходовать свои резервы.

Это связано с падением доходов бюджетов и необходимостью увеличить расходы на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», на которых ссылается РБК. Эксперты считают, что потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов составят порядка 500 млрд руб.