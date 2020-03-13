Россия ограничивает авиарейсы с рядом европейских стран.

С сегодняшнего дня российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж и только из терминала F Шереметьево. (Там уже обслуживаются рейсы из Китая, Южной Кореи и Ирана). Нынешнее сокращение европейских рейсов в России на фоне коронавируса, пока что самое масштабное с начала эпидемии.