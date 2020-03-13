Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 34.

По данным оперативного штаба, все зараженные в последние недели прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Трое вернулись в Москву из Италии тем же рейсом, что и заразившиеся до этого. Штаб не подтверждает смерть от коронавируса пожилого пациента медцентра в московской Коммунарке. Замглавврача медцентра департамент здравоохранения Москвы утверждают, что мужчина умер по другой причине. В середине февраля пациент вернулся из Италии. Результаты его анализов, по утверждению телеграм-канала 112, будут готовы только к понедельнику.