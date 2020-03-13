Сооснователь «Яблока», сенатор Владимир Лукин покинул партию.

По словам главы фракции «Яблока» в петербургском заксобрании Бориса Вишневского, Лукин вышел из партии того, как проголосовал в Совфеде за поправки в Конституцию. О том, что Лукин подал заявление, также сообщило у себя в Твиттере нижегородское отделение «Яблока».

Источники в партии подтвердили РБК, что Лукин вышел из нее после звонка Григория Явлинского. На сайте партии также опубликован протокол заседания исполкома бюро «Яблока» о рассмотрении заявления Лукина и исключении его из партии. В Совфеде Лукин представляет исполнительную власть Тверской области. То, что он выступил за поправки, подтверждают результаты голосования. Сам Лукин публичных заявлений относительно членства в «Яблоке» еще не делал.