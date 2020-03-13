Американские сенаторы призвали ЕС ввести санкции Евгения Пригожина.

Этого потребовали лидер демократического меньшинства в палате Чак Шумер и четыре его однопартийца. По версии законодателей, «Пригожин и связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния». Компания Пригожина «Конкорд менеджмент» обвиняется в Штатах во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году.
2020-03-13T04:10:00+03:00
2020-03-13T04:11:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…