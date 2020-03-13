Американские сенаторы призвали ЕС ввести санкции Евгения Пригожина.

Этого потребовали лидер демократического меньшинства в палате Чак Шумер и четыре его однопартийца. По версии законодателей, «Пригожин и связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния». Компания Пригожина «Конкорд менеджмент» обвиняется в Штатах во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году.