Штаты наложили санкции на дочернюю компанию «Роснефти» TNK Trading International.

Как говорится на сайте американского Минфина, причиной ограничений стали поставки нефти из Венесуэлы в обход американских санкций. TNK Trading International зарегистрирована в Швейцарии, «Роснефть» получила контроль над ней в декабре 2017 года. В ведомстве утверждают, что TNK Trading International работала вместе с другой «дочкой» «Роснефти» — Rosneft Trading S.A., против которой санкции ввели в феврале.
2020-03-13T04:09:00+03:00
2020-03-13T04:10:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2604652-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…