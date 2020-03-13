Штаты наложили санкции на дочернюю компанию «Роснефти» TNK Trading International.

Как говорится на сайте американского Минфина, причиной ограничений стали поставки нефти из Венесуэлы в обход американских санкций. TNK Trading International зарегистрирована в Швейцарии, «Роснефть» получила контроль над ней в декабре 2017 года. В ведомстве утверждают, что TNK Trading International работала вместе с другой «дочкой» «Роснефти» — Rosneft Trading S.A., против которой санкции ввели в феврале.