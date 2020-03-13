В крупнейшем мегаполисе США Нью-Йорке введен режим ЧС.

Об этом объявил мэр города Билл де Блазио. По его словам, количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке приближается к 1800. Несколько десятков человек добровольно соблюдают самоизоляцию или помещены на карантин. Режим ЧС из-за коронавируса действует также в столице США и 24 штатах.
2020-03-13T04:06:00+03:00
2020-03-13T04:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…