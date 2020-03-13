В крупнейшем мегаполисе США Нью-Йорке введен режим ЧС.

Об этом объявил мэр города Билл де Блазио. По его словам, количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке приближается к 1800. Несколько десятков человек добровольно соблюдают самоизоляцию или помещены на карантин. Режим ЧС из-за коронавируса действует также в столице США и 24 штатах.