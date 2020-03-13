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04:05, 13 марта 2020

Ключевые американские индексы потеряли накануне более 9% по итогам торгов в Нью-Йорке.

Эксперты связывают обвал с опасениями дальнейшего распространения коронавируса.



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