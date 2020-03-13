Пожар в ресторане и гостинице комплекса Moscow Country Club в Подмосковье локализован.

Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС. Гольф-клуб расположен на Волоколамском шоссе в Красногорском районе. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. В момент возгорания людей в помещениях не было. Погибших и пострадавших нет.