Из-за коронавируса отменен стартовый этап ЧМ «Ф-1».

Он был запланирован с 13 по 15 марта на трассе в австралийском Мельбурне. Как сообщает Международная автомобильная федерация, Решение о новой дате будет принято позднее. Накануне от участия в гонке отказалась команда «Макларен» – один из ее членов сдал положительный тест на коронавирус.