Из-за коронавируса отменен стартовый этап ЧМ «Ф-1».

Он был запланирован с 13 по 15 марта на трассе в австралийском Мельбурне. Как сообщает Международная автомобильная федерация, Решение о новой дате будет принято позднее. Накануне от участия в гонке отказалась команда «Макларен» – один из ее членов сдал положительный тест на коронавирус.
2020-03-13T03:14:00+03:00
2020-03-13T03:14:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2604640-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…