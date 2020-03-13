Бельгия «перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса».

Она подразумевает общегосударственный карантин. В стране отменяются все массовые мероприятия, закрывается большая часть культурных и учебных заведений. К массовому приему зараженных коронавирусом подготовят примерно 100 больниц. Об этих мерах, по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности, объявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.