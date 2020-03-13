Бельгия «перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса».

Она подразумевает общегосударственный карантин. В стране отменяются все массовые мероприятия, закрывается большая часть культурных и учебных заведений. К массовому приему зараженных коронавирусом подготовят примерно 100 больниц. Об этих мерах, по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности, объявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.
2020-03-13T03:12:00+03:00
2020-03-13T03:13:42+03:00
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03:12, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…